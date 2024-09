Изгубен Рембранд?: Портрет, намерен на таван, неочаквано е продаден за $1,4 млн.

П о време на рутинно посещение в частен имот в Камдън, Мейн, аукционният посредник Кая Вейле прави неочаквано откритие на тавана на имота: Картина от XVII в., изобразяваща млада жена с шапка и надиплена яка.

„По време на посещенията по домовете често влизаме на сляпо, без да знаем какво ще намерим. Домът беше пълен с прекрасни предмети, но именно на тавана, сред купища произведения на изкуството, открихме този забележителен портрет“, казва Вейле, основател на Thomaston Place Auction Galleries, в съобщение за пресата.

Изглежда, че творбата е нарисувана в стила на холандския майстор Рембранд, а етикетът на обратната страна на рамката твърди, че е дело на Рембранд. Хартиеният фиш, който изглежда е издаден от Музея на изкуствата във Филаделфия, също подсказва, че картината е била предоставена на музея през 1970 г.

За портрета обаче се знае много малко и той не е широко признат от учените като част от творчеството на Рембранд. Въпреки че аукционната къща заяви пред CNN, че смята етикета за истински, Музеят на изкуствата във Филаделфия не можа да потвърди дали някога е заемал портрета. (Говорител на музея добави по електронната поща, че „по принцип... едно листче или етикет не потвърждават непременно едно произведение на изкуството - със сигурност ще е необходима повече работа“).

A portrait found in a Maine attic unexpectedly sold for $1.4M. Could it be a long-lost Rembrandt? https://t.co/yZuqBkOBPr

Thomaston Place не разкрива дали се е консултирал с експерт по Рембранд относно атрибуцията, но продължава да обявява картината с оценка от едва 10-15 000 долара. В материалите за продажбата портретът е описан като „по Рембранд“ - терминология, която означава, че дадена картина се смята за копие или е създадена по образец на стила на известен художник и не е авторова творба.

Но изглежда не всички са били толкова сигурни.

След начална оферта от 32 500 долара, повече от два пъти по-висока от високата оценка, наддаването на търга миналата събота скоро достигна шестцифрена сума. Според Thomaston Place в продажбата са участвали почти дузина потенциални купувачи, някои от които са се включили по телефона от Европа. Трима участници в наддаването по телефона останаха до 900 000 долара, преди последните двама да повишат крайната продажна цена до 1,41 млн. долара.

Аукционната къща смята, че това е най-високата сума, плащана някога за произведение на изкуството на търг в Мейн. А цифрата подсказва, че няколко колекционери (включително спечелилият търга, идентифициран само като „частен европейски колекционер“) смятат, че има достатъчно голям шанс това да е истински Рембранд, за да си струва да се рискува.

Изгубени от записите

Изследователят на Рембранд Гари Шварц казва, че потенциален купувач по-рано е потърсил мнението му за портрета от Мейн. Той е посъветвал неидентифицирания колекционер (който не е спечелил търга) да „отиде на него“, казва той. Историкът на изкуството заяви пред CNN, че според него има „изключително голям“ шанс портретът да е нарисуван от холандския майстор.

Макар Шварц да подчерта, че е невъзможно да се направи правилна оценка на творбата, без да се види лично, той посочи поразително подобен портрет на Рембранд, също изобразяващ млада жена с бяла шапка, в Академията за изящни изкуства във Виена.

„Приликата ... е толкова силна, че съм изумен, че хората приемат едното, а другото просто отхвърлят“, каза той във видеовръзка от дома си в Нидерландия и добави, че „не е изненадан, че някой е платил (над) един милион, когато се появи на търг“.

Шварц също така посочва, че творбата от Мейн е включена в каталог с произведения на Рембранд още през 1969 г. Посочена под заглавието „Портрет на младо момиче“, картината е описана като принадлежаща на частен колекционер във Филаделфия, Пенсилвания.

Въпреки че авторът на каталога отбелязва, че атрибуцията на Рембранд е „съмнителна“, Шварц смята, че включването ѝ е значимо - и че картината просто никога не е била изследвана, тъй като е била в частни ръце и недостъпна за учените.

„Когато картините изпаднат от интерес, те просто изчезват в тъмното пространство“, казва Шварц, който през 2022 г. публикува книга, в която твърди, че друга понижена в категория картина - „Рембранд в червена барета“ - всъщност е истински автопортрет.

Изкуствоведът Фолкер Манут, който е автор на монографията на издателство Taschen от 2019 г. „Рембранд: Той разказа пред CNN, че потенциален купувач на портрета от Мейн се е свързал с него. Той се е сблъсквал с него само като „лоша черно-бяла репродукция“ в споменатия каталог от 1969 г., като е добавил по имейл, че има „повече съмнения относно атрибуцията на Рембранд, отколкото не“ (въпреки че и той е подчертал, че атрибуции „не трябва да се дават без задълбочено проучване на оригиналната картина“).

Rembrandt "Portrait of a Girl" was found in Maine and just sold for a record price. https://t.co/TCoPPIPA07