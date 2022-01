Историческа победа! Надал грабна рекордна титла от Големия шлем

Р афаел Надал спечели втора титла от Откритото първенство на Австралия, след като победи руснака Даниил Медведев с 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 във финала на турнира в Мелбърн.

По този начин Надал стигна до рекордна 21-ва титла от Големия шлем и изпревари големите си съперници Роджър Федерер и Новак Джокович, които имат по 20.

Another chapter is written 🏆 @RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes. ⁰ 🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r

Двамата направиха един от най-великите мачове в историята на турнира, като Медведев изглеждаше близо до победата, след като взе първите два сета, но Надал отново показа легендарните си физически, психически и технически качества, за да обърне и да стигне до крайния успех след пет часа и 24 минути игра - вторият най-дълъг финал в турнирите от Големия шлем в историята.

"Това е най-великият обрат в Оупън ерата", възкликна Матс Виландер след края на двубоя.

Вторият поставен в схемата руснак започна много по-уверено и стигна до два пробива, за да вземе първия сет с 6-2. Надал вдигна оборотите във втората част и на два пъти повеждаше с пробив, но Медведев наваксваше изоставането, за да стигне до тайбрек.

В него отново Рафа на два пъти дръпна с минипробив, но от 3-5 Медведев взе четири поредни точки, за да се доближи на сет от успеха. Шампионът от Ю Ес Оупън изглеждаше сякаш контролира тотално ситуацията и при резултат 3-2 в третия сет имаше преднина от 40-0 на сервис на Надал, но испанецът намери сили да се измъкне от тежката ситуация. Това даде сили на Надал и той взе три от следващите четири гейма, за да запише сет.

В четвъртата част левичарят от Майорка взе подаването на съперника си два пъти, за да се наложи с 6-4 и да вкара мача в решаващ пети сет. Двубоят вече наближаваше петия си час, но Рафа изглеждаше по-свеж и проби за 3-2, но когато сервираше за титлата при 5-4, поведе с 30-0 и показа нерви, губейки четири поредни точки, с което Медведев изравни. Надал два пъти в кариерата си е водил с пробив в петия сет на финал в Мелбърн, но впоследствие губил, и след срещата си призна, че в този момент си е помислил: "Мамка му, не пак!". На корта обаче той запази хладнокръвие и веднага взе сервиса на Медведев отново, след което не допусна нова грешка и взе подаването си на 0, за да затвори мача след 5 часа и 24 минути.

Статистиката от двубоя показа колко равностоен е бил мачът, като Медведев спечели общо седем точки повече (189:182). Руснакът бе и с по-добър баланс на печеливши удари срещу непредизвикани грешки (76/52), докато Надал завърши с 69/68. Медведев обаче не бе ефективен при реализирането на точките за пробив, реализирайки 6 от 22, докато Рафа бе с малко по-добър процент - 7/22.

