Има ли връзка между нивото на тестостерона и успехите на мъжете?

Нивото на тестостерон при мъжете не е свързано със социалните и икономически успехи на мъжете, смятат британски учени, цитирани от ТАСС.

Изследователите от Бристолския университет поставиха под съмнение подобна връзка, като се позоваха на резултатите от проведено проучване.

Учените използвали британска база данни на повече от 400 000 доброволци.

Те са се подложили на пълен преглед за физическото си състояние, предоставили са ДНК, както и информация за хранителния си режим и вредните навици. Данните включвали също информация за количеството тестостерон, произвеждано от всички доброволци от мъжки пол.

Учените анализирали тази информация, за да установят нивото на тестостерон, което оказва влияние върху различни аспекти от живота на мъжете, включително върху желанието им да поемат рискове, нивото на доходите, кариерата, образованието и социалното положение.

Освен това направили анализ на това как всички тези фактори влияят върху генните вариации, свързани с повишена концентрация на половите хормони в тялото.

Данните показват, че финансовото състояние, здравето и склонността за поемане на рискове не зависят от нивата на тестостерон, произвеждан от мъжкото тяло.

Високите нива на тестостерон не помагат за кариерното развитие, за получаване на по-добро образование или по-добро здравословно състояние, е заключението на учените от Бристолския университет.

