И големите печеливши на BET 2024 са... (СНИМКИ и ВИДЕО)

Ъшър бе най-големият печеливш на наградите Best Entertainment Television 2024, след като получи приза за цялостно творчество и бе удостоен с епичен трибют по време на шоуто.

(Видеото по-горе е архивно: Супершоу на Супербоул - Ъшър и Алиша Кийс)

Хитмейкърът на "Yeah!" получи наградата си от продуцентското дуо Baby Face и L.A. Reid, които са съоснователи на лейбъла LaFace Records, подписал договор с изпълнителя, когато той е бил тийнейджър. Речта на R'n'B иконата беше частично цензурирана, тъй като той беше обзет от емоции.

"Очевидно тази вечер е празник на много неща, които могат да бъдат признати за тази награда за житейски постижения, която идва. Наистина съм щастлив, че все още съм част от борбата."

45-годишният певец, който беше коронясан и за най-добър мъжки R'n'B поп изпълнител, продължи да отдава почит на всички бащи, които "са генерали" и осигуряват на синовете си "мотивацията" да бъдат "нашите бъдещи чернокожи лидери".

Ъшър получава наградата си за цялостно творчество на BET Awards 2024 Източник: Getty Images

Бащата на четири деца добави в речта си: "Бащите, които тази вечер са у дома или в тази зала, искам да се изправят. Твърде често стигаме до този момент, в който можем да кажем на нашите майки: "Виж, мамо, успях". Нямаме възможност да кажем достатъчно: "Татко, аз се справих". Така че моята реч е за всички мъже, които са генерали на своите синове и мотивация за нашите бъдещи чернокожи лидери, млади мъже. Много ви благодаря, момчета, за тази чест."

Ъшър спомена и бившата си съпруга Тамика Фостър, като настоя, че "обръща нова страница". Той каза: "Опитвам се, Тамика." В един момент се пошегува: "Тази награда за житейски постижения, не знам, човече, рано ли е да я получа? Защото аз все още тичам и стрелям, както когато бях на осем години".

За да отдадат почит на шоуто, Чайлдиш Гамбино, Кики Палмър, Коко Джоунс, Клоуи Бейли, Тинаше, Латто,и други излязоха на сцената, за да изпълнят негови класики. Продуцентите Джими Джем и Тери Луис също отдадоха почит на изпълнителя на "Love In This Club".

Тайла със зашеметяващо изпълнение на сцената на шоуто Източник: Getty Images

Кики Палмър изпълни "You Make Me Wanna", за радост на крещящия Ъшър, Коко Джоунс направи "There Goes My Baby", Клои Бейли развълнува с изпълнението си на "Good Kisser", а Тейана Тейлър и Виктория Моне заковаха дуета си на "Bad Girl", който Ъшър направи с Бионсе. Лато завърши концерта, като замени Лудакрис в стиха му на "Yeah!".

Рап титанът Megan Thee Stallion заслепи, когато откри шоуто с енергично изпълнение на 'BOA' и 'Where Them Girls At'. Както се очакваше, Уил Смит дебютира с новия си сингъл "You Can Make It", като към него се присъединиха госпъл иконата Кърк Франклин и хорът на Sunday Service. Албумът на Killer Mike "Michael" беше обявен за албум на годината.

(Видеото по-горе: Уил Смит изпълнява новия си сингъл You Can Make It)

Виктория Моне спечели първата си награда BET, наградата BETHer, за "On My Mama". Придружена от майка си, тя сподели: "Това е наистина невероятно. За мен е такава чест да получа тази награда, особено наградата "BET Her", защото се гордея, че съм чернокожа жена; това е дамата, на която посветих тази песен. Това е моята майка." Моне също така спечели наградата за видеоклип на годината.

Изпълнителката на хита 'Water' Тайла беше коронована за нова изпълнителка и най-добра международна изпълнителка. Лорин Хил закри баша с поредица от скъпоценни камъни в кариерата си. Водеща на звездната церемония в театър "Павлин" в Лос Анджелис в неделя вечер бе актрисата Тараджи П. Хенсън.

