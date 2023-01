Хвърляли ли сте "жабки" във водата. Ако отговорът е "да", тази информация е за вас

Е два ли има човек, който не е изпитвал задоволство от косото хвърляне на малък плосък камък във вода, след което той подскача многократно по повърхността.

Т. нар. "жабки" във водата обаче могат да бъдат постигнати и с големи, обли камъни, съобщи АФП.

Досега се смяташе, че за постигане на този ефект от хвърляне на камъчета във вода трябва да се подбират плоски и малки камъни.

Според изследване, публикувано във вторник, рикошетите са дори по-ефектни, когато се хвърлят големи извити камъни.

Любителите на "жабки" във водата знаят, че подборът на камъни е ключов за добър ефект.

