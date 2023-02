Хитовият сериал "Фолти Таурс" се завръща

Х отел "Фолти Тауърс" отново ще отвори врати, а 83-годишният британски комик Джон Клийз ще се завърне като невротичния хотелиер-мизантроп Базил Фолти в продължение на едноименния комедиен сериал от 70-те години на миналия век, предаде Франс прес, позовавайки се на продуцентите.

John Cleese will write and star in the 'Fawlty Towers' revival alongside his daughter Camilla Cleese https://t.co/qgrPNkyfmd