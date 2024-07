Хипопотамите не могат да плуват, но се оказва, че могат да летят

Н ови изследвания откриха, че огромните тела на хипопотамите се издигат във въздуха, набирайки достатъчно скорост, за да отлепят едновременно и четирите си крака от земята. Те може и да не могат да изпреварят Супермен, но откритието показва, че тези животни са по-атлетични, отколкото им приписваме, дори и да не могат да плуват.

(Във видеото може да научите повече за: Хипопотам ходи на зъболекар всеки месец)

Ако сте кликнали върху тази статия с недоверие към обвинението, че хипопотамите не могат да плуват, то тогава, хоп, имаме новина за вас. Въпреки новото научно откритие, че хипопотамите се издигат във въздуха на сушата (повече за това по-късно), хипопотамите не могат да плуват, а ходят и скачат по речното корито. Това е така, защото те са твърде плътни, за да плуват при тегло от около 2 000 кг, така че вместо това трябва да се отблъскват от нещо, за да се връщат на повърхността.

Our new paper in @PeerJLife : we show with basic video footage that hippos essentially only trot even at near-maximal speeds, and at those speeds they do get airborne with all four feet. Which, to our knowledge, is new to science -- and cool!https://t.co/AcUEJ4lrC4