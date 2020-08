Херцогинята на Кеймбридж се появи за първи път с маска на лицето

Х ерцогинята на Кеймбридж за първи път се появи с маска на лицето по време на посещение в благотворителна организация, съобщи Би Би Си.

Катрин беше забелязана да носи маска за първи път, докато беше в Sheffield baby bank, която предлага доставки на основни пособия за майки в нужда.

Херцогинята каза, че е била впечатлена от „храбростта“, показана от родителите след предишно посещение на подобен проект.

