Джъстин Бийбър сподели първи кадри от сватбата си

Д жъстин и Хейли Бийбър споделиха със своите фенове кадри от приказната си сватбена церемония, която се състоя в Южна Каролина миналата година, пишат от Harpersbazaar.

В последния епизод от документалната поредица на певеца, която той пуска в платформата за видеосподеляне Youtube, може да бъдат видени кадри от най-щастливия ден, когато моделът и канадската звезда си казаха "Да".

Find someone who looks at you the way Justin Bieber and Hailey Baldwin look at eachother pic.twitter.com/hI4MPAxUUt