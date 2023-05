Григор Димитров на финал за пръв път от 5 години насам

Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за финала на турнира на клей от сериите АТП 250 в Женева (Швейцария) с награден фонд 563 хиляди евро.

Поставеният под номер 4 Димитров, който участва с "уайлд кард", надделя над втория в схемата Тейлър Фриц (САЩ) с 3:6, 7:5, 7:6(2) след 2:52 часа игра.

Eyes on the final 👀



Grigor Dimitrov recovers from 6-3 4-2 down vs Taylor Fritz to qualify into his 1st final since FIVE YEARS (Rotterdam 2018) 3-6 7-5 7-6 pic.twitter.com/vfmjTPnI4f