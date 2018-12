Портрет от известния сериал на Би Би Си "Ало, ало!" бе продаден на търг срещу 15 хил. паунда.

Новият собственик на "Грешната Мадона с големите бомби" е от Нувион, Франция, където се развива и действието на сериала. По този начин картината се завръща у дома.

Преди това тя е била собственост на частен купувач, който я взима срещу 4 хил. паунда през 2007 г.

Творбата от измисления художник Ван Кломп е голяма част от най-запомнящите се шеги в шоуто, излъчвано между 1982 и 1992 г. във Великобритания. В сериала тя е открадната и преследвана от германците и е част от заговор с експлодираща рамка за картини, предназначена за подарък на Адолф Хитлер.

Showing my age - the only 'serious' art I've ever wished I could buy...

Fallen Madonna With The Big Boobies painting from 'Allo 'Allo sold for £15,000 at the weekendhttps://t.co/1ZMv50n2SG pic.twitter.com/aedDjFiDsN