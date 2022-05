Фронтменът на Aerosmith влиза в клиника за рехабилитация, бандата отменя концерти

Р ок групата Aerosmith обяви, че отменя датите на участията си през юни и юли в Лас Вегас, след като фронтменът на групата Стивън Тайлър доброволно влезе в рехабилитационна клиника.

74-годишният Тайлър е претърпял операция на крака, за да се "подготви за сцената", което е наложило прием на обезболяващи медикаменти, се казва в изявление на групата.

Тайлър е получил рецидив и "доброволно е влязъл в програма за лечение, за да се концентрира върху здравето и възстановяването си".

Thank you for your understanding and for your support for Steven during this time.



If you purchased your tickets via Ticketmaster, you will be refunded and will receive an email shortly with details, otherwise please contact your point of purchase for information on refunds. pic.twitter.com/1nuUc5Gj1j