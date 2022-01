Фей Дънауей на 81! Прекрасна и активна в киното

О т началото на 60-те години Фей Дънауей се радва на блестяща актьорска кариера в киното, телевизията и театъра. Звездата ѝ изгрява с участието ѝ в гангстерския филм от 1967 г. "Бони и Клайд". Там Фей влиза в главната роля на Бони Паркър, което ѝ носи първата номинация за "Оскар".

Дънауей печели "Оскар" за най-добра главна женска роля за филма "Мрежа" (Network, 1977г.), като актрисата е носител и на множество други награди.

Wishing #FayeDunaway a very happy 81st #birthday today



