След COVID-19: Жените в САЩ живеят почти 6 години по-дълго от мъжете

О чакваната продължителност на живота между мъжете и жените в Съединените щати се е променила след пандемията от COVID-19 , според ново проучване .

По-рано тази седмица констатациите бяха публикувани в списанието JAMA Internal Medicine, което откри, че разликата в очакваната продължителност на живота между мъжете и жените е нараснала до най-голямата си стойност от 1996 г. насам поради повече мъже, умиращи от COVID-19 и свръхдоза наркотици.

