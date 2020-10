Ето кои мъже са по-склонни да изневеряват

В ероятно представителките на нежния пол не веднъж са се чудили кога и кои мъже са по-склонни към изневяра. Китайско проучване сочи, че мъжете с нисък глас са по-слабо ангажирани с романтичните връзки и са по-склонни да "кръшнат", пише в. "Дейли стар".

За целите му изследователи от Северозападния университет в Чунцин са измерили височината на гласовете на 116 мъже и 145 жени на средна възраст 20 години. Участниците е трябвало да отговарят и на въпроси, свързани с нагласата им към романтичните отношения и изневярата.

Направеният анализ е показал, че жените намират за по-привлекателни мъжете с нисък глас. Обяснението за това е, че въпросният тембър се дължи на по-високите нива на мъжкия полов хормон тестостерон.

