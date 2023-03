Лив Тайлър се завръща в Marvel с "Капитан Америка 4"

Л ив Тайлър се завръща в Marvel повече от десетилетие след участието си в "Невероятният Хълк".

Тайлър ще се присъедини към актьорския състав на "Капитан Америка 4", озаглавен "Капитан Америка: Нов световен ред“, съобщава Тhe Hollywood Reporter.

Актрисата от "Властелинът на пръстените" ще се превъплъти в ролята на учения Бети Рос, която е дъщеря на генерал Тадеус "Гръмовержеца", представен от Харисън Форд в новата част.

Liv Tyler is set to return as Betty Ross in the upcoming #MarvelStudios film #CaptainAmericaNewWorldOrder. This marks the first time she will appear in the role since The Incredible Hulk back in 2008.



Source: https://t.co/Igzs3e3Lip