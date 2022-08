Уорън Бъфет продава на търг свой портрет с автограф

М илиардерът Уорън Бъфет продава на търг свой високотехнологичен портрет с автограф, за да събере средства за една от любимите си благотворителни организации, като наддаването вече надхвърли 30 000 долара, съобщи Асошиейтед прес.

Бил Гейтс ще дари цялото си богатство

Billionaire Warren Buffett is auctioning off a high-tech signed portrait of himself to raise money for one of his favorite charities, and the bidding has already topped $30,000. https://t.co/0H9whBp20v