Дженифър Гарнър заменя Джулия Робъртс в "Last Thing He Told Me"

А ктрисата Дженифър Гарнър ще замени Джулия Робъртс в лимитирания сериал "Last Thing He Told Me" на Apple TV+, съобщи ЮПИ.

Драматичната поредица е адаптация по романа на Лора Дейв за отношенията на жена с 16-годишната ѝ доведена дъщеря след изчезването на съпруга ѝ.

Julia Roberts has dropped out of Apple TV+’s limited series 'The Last Thing He Told Me.' Jennifer Garner will take over the lead role in the drama based on Laura Dave’s novel https://t.co/woiWX01bax