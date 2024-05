"Дължа му 500 долара": Майка и син завършиха заедно колеж, състезавали се за по-високи оценки

М айка и син се дипломираха в един и същи ден!

Морийн Фогърти и синът ѝ Тимъти Озминковски бяха сред стотиците абсолвенти, които получиха дипломите си от Техническия колеж "Фокс Вали".

Озминковски получи диплома за разработване на софтуер, а майка му е получила диплома за медицинска сестра.

