Дългите космически полети могат да причинят еректилна дисфункция

К осмосът не е среда, която е много приветлива за нас, земляните. Микрогравитацията не се отразява добре на нашите кости, мускули и наличието и разпределението на кръвта, а повишената радиация се разглежда като постоянна опасност. Като добавим към проблемите със сърцето и тези със зрението, може да се окаже, че има и още нещо, което може да засегне някои от астронавтите, които отиват в космоса: еректилна дисфункция.

Изследванията на сексуалното здраве на астронавтите всъщност са доста ограничени и това, което се знае, е по-скоро анекдотично и се основава на информация разпространявана от уста на уста. Но сексуалното здраве е важна част от общото здраве на всеки човек, въпреки общото безпокойство на космическите агенции да разгледат и него.

Long-Duration Spaceflight Might Lead To Erectile Dysfunction https://t.co/2SXrxnfJTD

Изследователи от държавния университет на Флорида симулираха ефектите от микрогравитацията върху група от 43 мъжки плъха. Това се случило като повдигнали задните им крака под ъгъл от 30 градуса в продължение на четири седмици. Контролна група със същия брой плъхове била държана на земята. Повдигането на задните крайници не е перфектна симулация на микрогравитация, но предоставя важна информация.

След това плъховете в двете групи били разделени на три подгрупи и изложени на галактически космически лъчи (GCR) в GCR симулатора в Лабораторията за космическа радиация на НАСА. GCR са протони и йони, движещи се с висока скорост. Плъховете от едната подгрупа били изложени на високи нива, от втората на ниски нива и от третата на никаква радиация.

Година по-късно екипът наблюдавал признаци на еректилна дисфункция при плъховете. Измерили повече оксидативен стрес и стесняване на кръвоносните съдове (ендотелна дисфункция) в тъканите около пениса при животните, които били изложени на радиация, в сравнение с тези, които били при ниски дози и не били. Микрогравитацията също повишава тези два рискови фактора, но в по-малка степен.

Deep space astronauts may be prone to erectile dysfunction, study finds https://t.co/m3tpVgYssS