Защо Мелания Тръмп е била Рапунцел на Белия дом

К одовите имена и псевдоними, които Тайните служби на Белия дом дават на хората, които са се заклели да защитават, може да изглеждат на пръв поглед незначителни, но всъщност разкриват много за личността.

Бившата първа дама Мелания Тръмп е имала кодовото име на една конкретна "Дисни" героиня. А причината за избора на името не е тази, която предполагате.

Според бившия директор по комуникациите и предишен прессекретар на Белия Дом - Стефани Гришъм, бившата първа дама е получила кодовото име "Рапунцел", защото рядко е напускала "своята кула", или по-точно казано - резиденцията на Белия дом".

Мелания Тръмп Източник: Getty Images/Guliver

Относно как точно Мелания е прекарвала времето си през четирите години, в които Доналд Тръмп беше президент, Гришъм твърди:

"Тя беше основно фокусирана върху семейството". Също така Мелания е работила върху личен проект, казва още Стефани Гришъм.

Според книгата, написана от Стефани Гришъм за времето ѝ в Белия дом (I’ll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House), Мелания Тръмп е прекарвала повечето време с родителите и сина си Барън.

През по-голямата част дните на бившата първа дама са били посветени на работата ѝ по фотоалбум, който Гришъм описва като "едно от двете деца на Мелания".

По думите на Гришъм, докато съпругът ѝ Доналд Тръмп е работил, Мелания Тръмп е била "повече от доволна" да стои настрана от драмите около мъжа си (поне доколкото може), и да се отдава на работата по нейния фотоалбум.

Доналд Тръмп и Мелания напуснаха Белия дом Източник: Getty Images/Guliver

Сега, след като научихме кодовото име, което Тайните служби на САЩ са дали на Мелания Тръмп, не сме сигурни, че някога отново ще можем да четем приказката за Рапунцел по същия начин.