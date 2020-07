Защо мустакът на посланика на САЩ в Южна Корея стана обект на критики

П осланикът на САЩ в Южна Корея Хари Харис си обръсна мустака, за да му е "прохладно" през лятото, след като преди няколко месеца беше разкритикуван от антиамерикански активисти, че косменото оформление на лицето му прилича на това на някогашните японски колониални лидери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американското посолство публикува видеозапис в Туитър, показващ как Харис посещава класическа местна бръснарница в Сеул, за да махне мустака си, който по думите му, в съчетание с маска на лицето, му държи много горещо и му създава неудобно усещане.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little "cooler" during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd