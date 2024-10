Депресия е причината за смъртта на Омир, какво още знаем за психичното здраве в древността

П о данни на Световната здравна организация около 280 милиона души по света страдат от депресия, а около един милиард имат някакъв психичен проблем.

(Във видеото може да научите повече за: Какво са похапвали римляните, докато са гледали зрелища)

Хората, живели в древния свят, също са имали проблеми с психичното здраве. И така, как са се справяли с тях?

Както ще видим, някои от техните прозрения за психичното здраве са актуални и днес, макар че може да поставим под съмнение някои от методите им.

1. Психическото ни състояние е важно

Проблемите с психичното здраве, като например депресията, са били познати на хората в древния свят. Омир, поетът, известен с „Илиада“ и „Одисея“, живял около VIII в. пр.н.е., очевидно е починал, след като е страдал от депресия.

Още в края на V в. пр. н. е. древногръцките лекари признават, че здравето ни отчасти зависи от състоянието на мислите ни.

В „Епидемиите“, медицински текст, написан около 400 г. пр. н. е., анонимен лекар пише, че навиците ни относно мисленето (както и начинът ни на живот, облеклото и жилището, физическата активност и сексът) са основните фактори, определящи здравето ни.

2. Проблемите с психичното здраве могат да ни разболеят

Също в „Епидемиите“ анонимен лекар описва един от пациентите си - Пармениск, чието психическо състояние се влошило дотолкова, че той започнал да бълнува и накрая не можел да говори. Той останал на легло 14 дни, преди да бъде излекуван. Не ни е казано как.

По-късно известният лекар Гален от Пергам (129-216 г. сл. Хр.) забелязва, че хората често боледуват поради лошо психическо състояние:

Възможно е при определени обстоятелства „мисленето“ да е една от причините, които предизвикват здраве или болест, защото хората, които се ядосват за всичко и се объркват, притесняват и плашат лесно, често се разболяват по тази причина и трудно се справят с тези болести.

Гален описва и някои от пациентите си, които са страдали от психичното си здраве, като някои от тях са се разболели сериозно и са починали.

Един човек е загубил пари: Той развил треска, която го съпътствала дълго време. В съня си се ругаел за загубата си, съжалявал за нея и бил разтревожен, докато се събуди. Докато бил буден, той продължавал да се разпилява от мъка. След това изпаднал в делириум и развил мозъчна треска. Накрая изпаднал в делириум, който бил очевиден от това, което казвал, и останал в това състояние до смъртта си.

4 things ancient Greeks and Romans got right about mental health https://t.co/n7lxWUHKGw