Децата на Ванс, които откраднаха шоуто на клетвата на Тръмп

У ша Ванс отново е в новините!

И този път не заради един от тоалетите си, с които участва в многобройните тържества по време на церемонията по встъпване в длъжност на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп, а заради „мамината аура“!

Какво се случи?

Уша Ванс, съпругата на Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ, беше наречена „много спокойна“, след като беше хваната да успокоява сина си по време на церемонията по встъпване в длъжност!

За незапознатите: Уша Ванс, втората дама на САЩ, е майка на три деца - дъщеря Мирабел и двама сина Юън и Вивек.

Въпреки че Ванс се представиха достойно в деня на встъпването в длъжност, децата на Ванс в крайна сметка откраднаха светлината на прожекторите с присъствието си. В самия ден трите деца на Ванс бяха забелязани да пристигат със стил в ротондата на Капитолия на САЩ, за да станат свидетели на церемонията по полагане на клетва от баща им.

Юън и Вивек присъстваха на официалното събитие, облечени в еднакви сини костюми, а Мирабел беше облечена с тоалет в цвят Марон и беше в прегръдките на Уша, докато стоеше до Ванс и полагаше клетва.

