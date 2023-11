"Дайте ни знак, че сте добре": Видео показва за първи път затрупаните в Индия работници

П оявиха се първите кадри на десетки мъже, хванати в капан в срутен хималайски тунел. Сложна и рискова операция за освобождаването им се провежда вече десети ден, съобщава CNN.

Видео, заснето от камера, подадена през тръба от спасителите на повърхността, показва мъже с каски, които са блокирани в голяма пещера на около 60 метра в планината.

"Не се притеснявайте, ще стигнем бързо", съобщава спасител през високоговорител. "Дайте ни знак, че сте добре. Извадете камерата от тръбата бавно. Покажете ни лицето на всеки човек". Това се чува от записите на спасителите, цитирани от CNN.

41-те блокирани работници са получили храна, вода и кислород през тръба, след като входът на тунела, който те изграждали, се срутил на 12 ноември.

Индийските власти проучват възможните стратегии за освобождаването на мъжете, включително вкарване на друга тръба през руините, която е достатъчно голяма, за да изпълзят през нея. Но всяко усилие да се отвори проход през отломките се оказва трудно поради нестабилния терен.

CNN посочва, че екипите, които сондират често прекъсват процеса.

В това, което беше описано като „първи успех“ на операцията, спасителите са успели да вмъкнат 53-метрова тръба през развалините късно в понеделник, което им е позволило да изпратят храна, вода, лекарства и кислород на бедстващите.

„Увереността, че ще запазим живота на работниците в безопасност, се увеличи многократно“, се казва в изявление, публикувано от държавни служители в понеделник.

На входа на тунела е създадена импровизирана болница, съобщава още CNN.

