Целуни ме, ако можеш! Изобретиха машина за ласки от разстояние

К итайска стартъп компания изобрети машина за дистанционно целуване, вдъхновена от ограничителните мерки по време на пандемията от COVID-19, съобщи Ройтерс.

This remote kissing device, developed by a Chinese start-up, uses motion sensors to mimic the movement and pressure of a real kiss https://t.co/RAqcd25oZV pic.twitter.com/k700rzi6BH