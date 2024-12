Братя Грим, Хитлер и хотел „Сесил“ – светът на 20 декември

Н а 20 декември 1812 г. за първи път са публикувани „Приказките на братя Грим“ или „Детски и домакински приказки“ на братята Якоб и Вилхелм Грим. Първият том от първото издание съдържа 86 истории, а вторият том, публикуван през 1815 г. – още 70 истории. Заедно те представляват първото издание на сборника, който включва 156 приказки.

Братя Грим издават още два тома, които включват „Германските саги“ с 585 немски легенди.

Тези томове излизат съответно през 1816 г. и 1818 г. Народните легенди са подредени в хронологичен ред в съответствие с историческите събития, с които са свързани или отразяват. Някои от преданията са подредени в раздели спрямо приказните герои, с които са свързани (това правило е приложено най-вече спрямо местните легенди). Изданията на немски саги не са толкова популярни, както сборната колекция от приказки.

Сред най-известните приказки на братя Грим са:

На 20 декември 1924 г. Адолф Хитлер е освободен от затвора. На 8 ноември 1923 с помощта на генерал Лудендорф, Хитлер организира Бирения пуч срещу германското правителство, което става по време на събранието на баварското правителство, начело с Густаф фон Кар в бирарията „Бюргербройкелер“. Пучът се проваля, а на 26 февруари 1924 г. срещу Хитлер започва съдебен процес с обвинение в държавна измяна.

Хитлер отхвърля обвинението в държавна измяна

и заявява, че „ноемврийските престъпници“ от 1918 г. са истинските предатели. Процесът завършва на 1 април 1924 г. След целия спектакъл Хитлер е осъден на четири години затвор. С възможност за предсрочно освобождаване и глоба от 200 златни марки.

От присъдата си Хитлер излежава само девет месеца. Хитлер се радва на множество привилегии и големи удобства по време на затвора в отделно крило на затвора Ландсберг ам Лех. Хитлер е освободен на 20 декември 1924 г. след по-малко от девет месеца затвор за предполагаемо „добро поведение“.

Хотел „Сесил“

През 1924 г. на тази дата хотел „Сесил“ отваря врати в Лос Анджелис. Хотелът е построен от Уилям Банкс Ханер и трябвало да бъде хотел от най-висока класа. Вместо да бъде известен като разкошно и луксозно място, хотел „Сесил“ има много по-мрачна репутация.

От откриването си хотелът е сполетян от лош късмет. Най-малко 16 души са били убити между стените му и са докладвани множество самоубийства и паранормална активност. Той дори е бил временен дом на много серийни убийци. През 2013 г. хотел „Сесил“ отново влезе в заглавията, след като Елиза Лам беше открита гола и мъртва в резервоарите за вода на хотела.

Елвис Пресли и казармата

Нa този ден през 1957 г. кралят на рока Елвис Пресли получава повиквателна за казармата, докато е в Грейсланд за Коледа. Влизането на Елвис в казармата през март 1958 г. се превръща в медийно събитие, което изнервя както управниците на Мемфис, така и самия Елвис. Той е откаран в Тексас в танкова дивизия, където отношението към него с нищо не се отличава от това към останалите войници. Изкарва с мъка трите месеца до първата си отпуска през юни.

През следващата година е изпратен с частта си в Германия, където прекарва 18 месеца. Там на 13 септември 1959 г. се запознава и с Присила, бъдещата си съпруга, която тогава е едва на 14 години.

