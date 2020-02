Борис Джонсън ще става баща

Б ританският премиер Борис Джонсън и приятелката му Кари Саймъндс очакват бебе. Двамата също така вече са сгодени, пише Би Би Си.

PM Boris Johnson and partner Carrie Symonds are expecting a baby in early summer and are engaged, couple announce https://t.co/79HP3jJcNY

55-годишният Джонсън и 31-годишната Саймъндс станаха първата несемейна двойка на „Даунинг стрийт“, когато Борис пое поста на министър-председател миналата година.

Boris Johnson and girlfriend Carrie Symonds expecting first baby together - and get engaged https://t.co/msj8jcO3aY

Саймъндс е и най-младата партньорка на британски премиер в последните 173 години.

"The Prime Minister and Miss Symonds are very pleased to announce their engagement and that they are expecting a baby in the early summer," said a spokesman https://t.co/R9NPQtoEvG