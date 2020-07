Бил Гейтс обвини Facebook за разпространението на коронавируса в САЩ

О снователят на "Майкрософт" Бил Гейтс обвини Facebook и други социални медии за бързото разпространение на епидемията от коронавирус в САЩ. Причината според него е дезинформация, пише Daily Sabah.

Bill Gates, who conspiracy theorists allege as being behind #COVID19, accuses Facebook and other social media platforms of contributing to rapid spread of outbreak with disinformation https://t.co/4q9YLW0mmT