Активисти, облечени като динозаври, се обявиха против бикоборството в Памплона (СНИМКИ)

Д есетки активисти за правата на животните, облечени като динозаври, бяха преследвани от други активисти по улиците на Памплона в знак на протест срещу жестокостта към животните преди началото на световноизвестния фестивал Сан Фермин в испанския град, предаде Асошиейтед прес.

На организирания от активистите протест динозаврите трябваше да представляват биковете и тълпата зад участниците във феста. Активистите носеха плакати с надпис: "Борбата с бикове е праисторическа".

"Dozens of AR activists dressed as dinosaurs were chased by fellow activists through the streets of the Spanish city of #Pamplona on Tuesday to protest alleged animal cruelty in the world famous San Fermin #RunningOfTheBulls festival."



