Д енят на независимостта започна разтърсващо за Хoли Бери, Марая Кери, Латоя Джексън и Ава Дюверней, които усетиха силното земетресение в Калифорния.

В четвъртък земетресение с магнитуд 6,4 беше регистрирано в Южна Калифорния близо до град Риджкрест, на около 175 км североизточно от Лос Анджелис. То се смята за най-голямото в Южна Калифорния след земетресението с магнитуд 6,6 от 1994 г. в Нортридж, което стана в гъстонаселен район на Лос Анджелис и причини щети за милиарди долари.



Най-силното земетресение за 25 години удари Южна Калифорния, извънредно положение



Трусът поизплаши Холивуд на празника и много знаменитости споделиха преживяното в социалните мрежи.

"Живея в Лос Анджелис цял живот. Това е най-дългото земетресение, което съм преживяла", написа в Туитър режисьорката Ава Дюверней.

"Не тресеше, а люлееше. Но беше дълго. Беше толкова дълго, че си помислих "Това ли е голямото земетресение?"... Уважавайте Майката Природа. Тя е шефът", допълва Дюверней.

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss. — Ava DuVernay (@ava) 4 юли 2019 г.

Холи Бери препрати написаното от Ава Дюверней и добави: "Беше влудяващо".

Марая Кери коментира "Помислих си... да се изтърколя ли от леглото и да ида до вратата? Аз съм от Ню Йорк, не мога да се справя с това!".

I was like... Do I roll out of bed and get to the doorway? I'm from New York, I can't handle this! https://t.co/6eNWOFfubu — Mariah Carey (@MariahCarey) 4 юли 2019 г.

Певицата Латоя Джексън призна, че се е изплашила ужасно и мислела, че къщата ѝ може да се срути.

"Беше абсолютно ужасно. Мислех, че таванът пада. Всички полилеи се клатеха. И непрекъснато чувах пукане", споделя Джексън.

This was absolutely horrible! #earthquakes I thought the ceiling was caving in. All the chandeliers were swinging. And kept hearing tons of crackling! 6.4 on this #4thofJuly2019 I’m still shaking it was a long one. #rollercoasters pic.twitter.com/MDSJzQaoAZ — La Toya Jackson (@latoyajackson) 4 юли 2019 г.

Нанси Синатра написа "7 десетилетия в Южна Калифорния, преживяла съм много земетресения, но това е първото в този апартамент на 10-ия етаж. Страшно беше, защото сградата се люлееше около 2 минути. 6,4 и два вторични труса досега".

Лана Дел Рей, Габриел Юниън и Елизабет Хърли също написаха за преживяното. Дуейн Джонсън пожела кураж на хората близо до епицентъра.

6.6 is strong. We felt a lil’ movement here in the valley, but all good. Prayers to those in D valley, Bakersfield, S Valley, Kern etc. Be safe, stay prepared. #mothernature — Dwayne Johnson (@TheRock) 4 юли 2019 г.

Дори кънтри звездата Рийба Макинтайър е усетила труса в Лас Вегас.

Земетресението е най-силното в Калифорния от 25 години насам.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.