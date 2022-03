Супермоделът Бела Хадид съжалява за операцията на носа си

С упермоделът Бела Хадид призна, че съжалява, че си е оперирала носа като тийнейджърка, когато била на 14, пишат от CNN.

„Иска ми се да бях запазила носа на моите предци“, каза тя. "Мисля, че щях да да го захаресам."

Хадид е обвинявана, че се е подлагала и на много други процедури, пишат от Vogue, но тя отрича това.

"Хората винаги имат какво да кажат, но това, което аз трябва да кажа, е, че винаги съм съм неразбрана в моята индустрия и от хората около мен."

Хадид разкри информация за психичното си здраве в публикация в Instagram през ноември миналата година. Наред с поредица от селфита, тя написа: „Имах достатъчно сривове, за да знам това: ако работиш достатъчно усилено върху себе си, прекарвайки време сам, за да разбереш своите травми и радости, винаги ще бъдеш в състояние да разбереш или научиш повече за собствената си болка и как да се справиш с нея."

В интервюто на Vogue Хадид казва, че е преживяла много миналата година, което я е довело до програма за лечение, включваща лекарства и терапии.

„Имаше хора онлайн, които казваха: „Ти живееш този невероятен живот“, каза тя. „И така, как мога да се оплача? Винаги съм чувствала, че нямам право да се оплаквам, което означаваше, че нямам право да получа помощ, което беше първият ми проблем.“

Bella Hadid reveals to Vogue that she had a nose job at 14, but now regrets it:



“I wish I had kept the nose of my ancestors. I think I would have grown into it.”



🔗: https://t.co/fKjuQBddoL pic.twitter.com/oY0tAz65HD