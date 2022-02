Момченце в Израел се роди на 22.02.2022 г. в 2:22 часа

М омченце се роди в Израел на 22 февруари 2022 г. в 2:22 часа следобед - изключително благоприятни дата и час в нумерологично отношение, предаде ДПА.

Бебето се е появило на бял свят в болницата "Рамбам" в Хайфа.

The perfect birth date? Reut from Israel gave birth to a healthy baby girl on 2.22.22 at exactly 2:22am in room number 2! Mazal tov! 👶🍼❤️🇮🇱 pic.twitter.com/x16ph8FiOE