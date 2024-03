Анимация показва какво би се случило, ако нямахме високосни години

Н а всеки четири години към григорианския календар се добавя допълнителен ден (има и други, по-добри календари), заради което февруари има 29 дни.

Разбира се, това не винаги е било така, тъй като календарите са се променили много през годините и в различните култури. Преди Юлий Цезар да въведе юлианския календар през 45 г. пр. н. е. и с него да имаме високосни дни на всеки четири години, римският календар имал само 354 дни. За да поддържа календара в съответствие с преминаването на Земята около Слънцето, този календар трябвало да въведе цял нов месец, който да се появява на всеки четири години.

„Легендарният цар на Рим Нума Помпилий, изчислил разликата между лунната и слънчевата година на единадесет дни, тъй като Луната завършвала своя юбилеен курс за триста петдесет и четири дни, а слънцето за триста и шестдесет и пет“, пише Плутарх в „Живота на Нума“ около началото на II-ри век от н.е.

