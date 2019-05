С амо след броени дни известният цигулар Андре Рийо, наричан кралят на валса, ще изнесе два поредни концерта в София. Холандският виртуоз и неговият оркестър гостуваха през лятото на 2018, като събраха възторжена публика, а сега обещават още по-голямо шоу на 8 и 9 юни в зала "Арена Армеец".

Тази година Рийо идва с нова и различна програма, която включва пленителни валсове, известни арии от опери и мюзикъли, мелодии от филми и много други.

За емоциите преди концерта, защо харесва страната ни и откъде черпи своето вдъхновение - разберете от интервюто с Андре Рийо за Vesti.bg.

- Андре, спомняте ли си кога за първи път чухте да Ви наричат "краля на валса" и как се почувствахте тогава?

- Не помня кога точно се случи, но много добре си спомням чувството. Беше голяма чест за мен, и все още е, когато ми дадоха това име. Но на света има само един крал на валса и това е Йохан Щраус. Като никой друг, той е разбирал изкуството на това да радва публиката със своята великолепна музика. Като истинска поп звезда.

- Представяте ли си живота без музика? Какъв щеше да бъде Андре Рийо, ако не държеше цигулката в ръка?

- Музиката е моят живот и животът ми е музика - просто не мога да живея без нея! Но ако не бях взел решението да стана музикант, щях да бъда архитект. Като дете рисувах много особено рисунки с перспектива и хармония. Това отново ме връща към музиката, където хармонията е една от основните "съставки".

- Не за първи път ще посетите страната ни. С какво според Вас България се отличава от други места по света?

- България е чудесна страна, хората са много мили и гостоприемни, забелязах това още при първото ми идване тук. Българите с голям ентусиазъм и топлота реагират на музиката, която правим и концертите ни и това значи много за мен.

За съжаление, досега не съм имал възможност да се разходя из страната и да видя повече, тъй като времето ми е заето с репетиции за концертите.

- В оркестъра Ви има представители на над 10 националности. Как се постига синхрон в работата с над 100 души?

- Всички ние споделяме една мечта - да правим хората по света щастливи с музиката си. Именно тя обединява хората. Изпитваме хармония и радост от работата ни и докато се чувстваме така и влагаме целия си ентусиазъм, нищо няма да се обърка. Няма нищо по-хубаво от работата в екип.

- Откъде черпите вдъхновение?

- Вдъхновяват ме моите две семейства - по-голямото, това са хората в оркестъра. Винаги е забавно в звукозаписното студио, където репетираме. По-малкото семейство, това са жена ми, синовете ми и петимата ми внуци. Музикалните познания на съпругата и синовете ми също са много високи.

Имаме музикален репертоар от над 1000 произведения, от които всяка година съставям нова програма.

- А кое е мястото, на което си почивате и събирате нови сили?

- Когато искам да релаксирам, отивам в оранжерията близо до замъка, в който живея. Там има градина с тропически растения, пеперуди, риби...какво по-релаксиращо от това. И в такива моменти предпочитам пълната тишина (смее се).

- На първия Ви концерт у нас изненадахте публиката с изпълнението на много обичана наша песен "Моя страна, моя България" – как дойде идеята?

- Моят концертмайстор Креми Минева, която е член на оркестъра от много години, е родена в България. Тя ми препоръча песента. Аз я харесах, направих хубав аранжимент и когато видях как публиката запя на първия ми концерт в София, осъзнах колко много значи тя за вас.

Обиколил съм всички краища на света, но за първи път идвам за концерт в центъра на Вселената - в България. С тези думи Андре Рийо започна първия си концерт у нас миналата година в зала "Арена Армеец".

- Можете ли да довършите изречението: Обичам цигулката си...

- Като част от тялото ми! Тя е Страдивариус 1732 и за мен е чест, че имам привилегията да притежавам и да свиря на един от инструментите на италианския майстор. Нито един друг инструмент не може да пресъздаде чувствата ми така, както цигулката. Майка ми е избрала инструменти за всичките си деца и аз съм ѝ признателен, че е направила точно този избор за мен!

- And the waltz go on е съвместният Ви проект с актьора Антъни Хопкинс, ще чуем ли красивия валс на концертите в "Арена Армеец" на 8 и 9 юни?

- Програмата за концертите в България включва много красива музика: пленителни валсове, известни арии от опери и мюзикъли, мелодии от филми и много други. Изпълних валса на сър Антъни Хопкинс на концерт през 2012, когато той беше в публиката. За предстоящите концерти съм изготвил нова програма. Надявам се да прекараме една фантастична вечер. Нямам търпение отново да съм в София!

Във видеото горе вижте изпълнението на Андре Рийо и оркестъра му на "Върви, народе възродени".

