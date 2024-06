Александър Иванчев: Единственият българин от екипа на „Домът на дракона“

А лександър Иванчев е единственият българин, участващ в екипа на хитовия сериал „Домът на дракона“, като прави визуализацията на сцените, пише Телеграф.

„Работя от години във фирма, занимаваща се с визуализация за филми. И когато я наеха да работи по „Домът на дракона“, бях много щастлив, че мога да бъда част от страхотния проект. По време на продукцията екипът се променя често, но около 5-10 човека работим на визуализации“, каза Иванчев.

Визуализацията помага на режисьора да види как изглеждат кадрите, които съставят заедно сцените. Използват се анимации, като това улеснява избора на режисьорите за самото снимане.

„За сериала общо взето сме правили визуализациите на всички дракони и актьори. Преди да „влязат“ във филма, всички тези ефекти ние ги анимираме и визуализираме...Специално за Вагар визуализирахме например къде и как да се разположат камерите, за да снимат актьора как се движи, когато реално няма дракон, а ние добавяме дракона на кадрите. Друго, което правим, е да създадем и анимация как друг актьор язди дракон“, сподели Иванчев.

Визуализациите, които прави българинът, включват много от героите, но и всички дракони - Вагар, Аракс, Караксес.

