Активно слънчево петно е насочено към Земята

О бластта на слънчевите петна, отговорна за великолепните полярни сияния, които се появиха над по-голямата част от Земята в началото на май, се завърна и продължава да прави щуротии.

(Във видеото научете: Очакват ли ни сериозни магнитни бури през 2024 г.)

AR 3664, отговорно за няколко изригвания от клас X, включително най-мощното от настоящия слънчев цикъл, се завъртя от погледа към далечната страна на Слънцето в средата на май. Не успяхме да го видим, докато обикаляше, но след това се появи отново със стил.

A Highly Active Sunspot Is Pointed Right at Us Again. Here's What to Expect. https://t.co/sjVbv1Q8Fb