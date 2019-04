В ече не е зима в северното полукълбо и за това трябва да благодарим на наклона на оста на Земята. Тя е леко наклонена, докато планетата ни се върти около Слънцето.

Това означава, че слънчевите лъчи не падат еднакво навсякъде върху планетата ни: ако лъчите попадат директно върху северното полукълбо, то в южното е зима и обратното. Именно заради този наклон, докато обикаля около Слънцето, определени географски ширини на Земята получават повече или по-малко слънчева светлина през всеки сезон.

Но какво, ако сезоните, и по-конкретно зимата, продължи с години на планетата ни, както във филма „Игра на тронове”?

Зависи как се е стигнало до това – отговаря Кристофър Уолчек, старши научен сътрудник в Центъра за изследвания на атмосферата в университета в Олбъни, САЩ. С други думи, за да отговорим на този въпрос, трябва да знаем какво е причинило този феномен.

Може да се случи (макар че няма), ако нашата планета падне в орбита по-далече от Слънцето или е спряла изцяло да се върти в средата на февруари.

Да кажем, че второто се е случило и северното полукълбо е завинаги далече от Слънцето.

В този случай, в северното полукълбо, дните ще бъдат кратки, нощите ще продължат дълго, ще имаме висока честота на снежните бури. Тъй като по-топлото време няма да се появи, за да стопи снега, той ще започне да се натрупва, каза Уолчек пред сайта „Лайв Сайънс” (Live Science).

Само след няколко години, продължаващото зимно време ще причини големи промени в екосистемите, отбелязва той. Широколистните дървета и растенията, които обикновено се раззеленяват през пролетта, няма да го направят и това би имало последици за останалата част от хранителната верига. „Мечките и катериците няма да могат да се хранят и ще гладуват, елените също ще загинат”, каза Уолчек.

Докато животните се приспособят към намалената слънчева светлина и достъпът до енергия,

„популациите на всеки вид ще бъдат редуцирани до много ниски нива”.

Дори животните, които по принцип прекарват зимата, пестейки енергията си, ще имат проблеми. Например жабите и костенурките, които оцеляват през зимния сезон, като намаляват метаболизма си, за да не им се налага да ядат. Тези животни почти стават поведенчески неактивни през това време, казва Джон Костанцо, професор по биология в университета в Маями. Но „има граници колко дълго те могат да оцелеят без храна”, каза той.

Ако зимата продължава и продължава, жабите и костенурките ще изчерпят енергийните си запаси и, понеже няма да са в състояние да се хранят, ще умрат от глад. Или метаболитните отпадъчни продукти, които се натрупват в тялото през зимата, ще се увеличат, достигайки токсични нива.

В „Игра на тронове” зимата продължава няколко години, но какво ще стане, ако нашият свят просто си остане в зимата и студът продължи с хилядолетия?

Това ще изглежда като ледников период, отбелязва Уолчек. Но дори ледниковите епохи имат сезони, затова нека си представим сезонен ледников период.

