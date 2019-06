В секи абитуриент иска да изглежда прекрасно в една от най-важните вечери в живота си.

Вечер, в която човек се разделя с едно, за да посрещне нещо напълно ново и непознато.

Днес ви разказваме за едно младо момиче от Лос Анджелис, което предизвика десетки позитивни коментари и харесвания в социалната мрежа, след като сподели, че е ушила сама роклята за бала си.

Кейтлин Алфорк отдавна е мечтаела да създаде сама своята рокля за бала. Когато датата на голямото събитие наближил, Кейтлин решава да се захване на работа, за да сбъдне мечтата си.

Thank you @mymodernmet for having me be one of your featured artists! https://t.co/Kra5VLdD2K

Младото момиче няма опит в шиенето и цялостното конструиране на дрехи, но успява да създаде нещо красиво, елегантно и оригинално.

"Аз ще бъда в чудна рокля, ших си я сама"

Както се пее в красивата българска песен, Кейтлин създава тоалет, който изглежда като свален от подиума на голяма модна къща. С една подробност - всичко й е струвало 57 долара (оригиналната рокля струва 550 долара), пишат от MyModernmet.

Красивата червена рокля е изработена с много внимание към всеки дребен детайл.

My sister and I made a blog post detailing my process making this dress, this is the link: https://t.co/hmdPk6mQTv 🌹 My hope is that it inspires others to get creative! pic.twitter.com/4yuSUAttWG

Кейтлин черпи вдъхновение за роклята си от много места.

Първоначално е гледала конкретен дизайнерски тоалет и е искала да следва неговата идея, но добавяйки своето усещане и естетика. Част от вдъхновението идва й от роклята на Мис Флорида, с която тя се представя в кръга за вечерни тоалети на конкурса "Мис Сащ".

Hi! I didn’t mention it in my post but I’d like to give credit to what designs inspired the dress I made. I was actually inspired by the designs of these two dresses! One is from Alamour the Label and the other is Miss Florida’s dress from the Miss USA competition. pic.twitter.com/a7c3v0Wgpw