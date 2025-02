6 февруари – наводнението в село Бисер убива 10 души

На 6 февруари 2012 г. стената на язовир „Иваново“ се пропуква и няколкометрова вълна залива село Бисер, което се намира на около 10 километра надолу по течението на изтичащата от язовира река Бисерска. В резултат десетки домове са наводнени, а много домашни животни се удавят. Загиват 10 души.

На следващия ден е съобщено за възможността втора язовирна стена да се спука, но това не се случва.

От медиите става ясно, че по стената на яз. „Иваново“ е имало пукнатини още през 2006 г., но не са предприети мерки заради спорове относно собствеността на язовира

и прехвърляне на отговорност между Министерството на отбраната, община Харманли и областната администрация в Хасковско.

Правителството обявява, че контролът над всички язовири в България преминава към държавното предприятие „Язовири и каскади“. 8 февруари е обявен за ден на национален траур. Българските власти искат от ЕС помощ чрез механизма на ЕС за гражданска защита.

Умира Джордж VI на трона се възкачва Елизабет II

Стресът от Втората световна война се отразява на здравето на Джордж VI, което се влошава от силното му тютюнопушене и последващото развитие на рак на белия дроб наред с други заболявания, включително атеросклероза и бюргерова болест. На 31 януари 1952 г., въпреки съветите на близки до него, Джордж VI отива на Летище „Лондон Хийтроу“, за да изпрати принцеса Елизабет и съпругът ѝ Филип на обиколката им до Австралия през Кения.

