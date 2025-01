4 януари – свобода и космически успех с Луна 1

Н а 4 януари 1643 г. в Улсторп при Колстъруърт, селце близо до град Грантъм в английското графство Линкълншир е роден сър Исак Нютон един от бащите на съвременната наука. Физик, математик, астроном, философ, алхимик и богослов.

Приносът на Нютон в развитието на математиката и различни области на физиката изиграва важна роля в Научната революция и той е

„смятан от мнозина за най-великия и най-влиятелен учен, живял някога“.

В областта на механиката Нютон открива закона за всемирното привличане и чрез предложените Закони за движение поставя основите на класическата механика.

Sir Isaac Newton worked 7 days a week, 18 hours a day. He had given up his personal life, he probably never had any intention of getting married or raising a family. He wanted to devote all his life to the works of science and the pursuit of mathematics and so he did. pic.twitter.com/IsLzwPBKOF — Physics In History (@PhysInHistory) November 1, 2024

Oсвен това той формулира принципа за запазване на импулса и момента на импулса и пръв показва, че движението на небесните тела и на предметите на Земята се подчинява на общи закони, демонстрирайки съответствието между законите на Кеплер за движението на планетите и собственият му закон за гравитацията и премахвайки последните съмнения към хелиоцентричната теория.

Нютон е силно религиозен, придържа се към неортодоксални християнски възгледи и освен на научна тема пише текстове и в областта на библейската херменевтика и окултизма. Той отказва да стане свещеник и да получи последно причастие, като вероятно отхвърля догмата за Светата Троица.

Луи Брайл

4 janvier 1809 naissance de Louis Braille

Louis Braille est le créateur du système Braille permettant aux aveugles de pouvoir lire. À l’âge de trois ans, alors qu’il joue avec une serpette servant à couper le cuir, il se blesse gravement à un œil. pic.twitter.com/uy70tfktSC — Histoire de France (@HistoiredeFran7) January 3, 2022

През 1809 г. на тази дата е роден Луи Брайл. Той е преподавател в интернат за незрящи деца в Париж и е създателят на азбуката за незрящи, наречена на него Брайлова азбука, „Брайлово писмо“ или „брайл“.

Самият той ослепява след злополука в работилницата на баща си, когато е 3-годишен. Още като ученик създава система за изписване на текст и музика, предназначена за незрящи. За означаване на звуковете вместо букви той използва различни комбинации от 6 точки, чийто релеф се възприема чрез сетивността на пръстите на двете ръце.

Соломон Нортъп

Solomon Northrup was a free African American man who was kidnapped and sold into slavery in the United States in the mid-1800s. His story was the subject of the book "Twelve Years a Slave," which was later adapted into a successful film of the same name. pic.twitter.com/PjwILzmsmQ — African History & Culture | Talkafricana.com (@talkafricana) January 4, 2023

На тази дата през 1853 г. Соломон Нортъп печели свободата си. Син на освободен роб, фермер и цигулар, Нортъп притежавал имот в градчето Хеброн. През 1841 г. е отвлечен от търговци на роби, които го примамили с предложение за работа като музикант. Пристигнал с мнимите си работодатели в столицата Вашингтон, Нортъп бил упоен и продаден като роб с фалшиво име.

Бил притежание на няколко различни собственика в Луизиана в продължение на 12 години. Правил многократни опити да избяга и да изпрати съобщение до семейството си. След един успешен опит семейството му запознава със случая губернатора на Ню Йорк, Уошингтън Хънт. Нортъп получава отново свободата си през 1853 г. и се завръща при семейството си в Ню Йорк.

В първата си година на свобода Нортъп публикува мемоарите си под заглавието „12 години в робство“. В подкрепа на аболиционистката кауза той държи и десетки лекции в Американския северозапад.

Луна 1

🛰 #OTD in 1959, #Luna1 was launched – the first spacecraft to break free of Earth's gravity & reach the vicinity of Luna.



✅ Zoomed past the moon at a distance of 6 km

✅ Picked up data on Earth’s radiation belts

✅ Became the first spacecraft to enter orbit around the sun pic.twitter.com/NkYpI2GaOv — Russia 🇷🇺 (@Russia) January 2, 2025

На 4 януари 1959 г., 34 часа след изстрелване, апаратът преминава на 5995 km над повърхността на Луната и се установява на орбита около Слънцето между тези на Земята и Марс с ексцентрицитет 0,148 и орбитален период около 450 денонощия.

Луна 1, първоначално известен като Първи Космически кораб, а по-късно като Мечта, е съветска космическа сонда. Това е първият апарат, изстрелян от СССР по програмата Луна, който достига близко разстояние до естествения спътник на Земята. Целта на мисията е сблъсък с лунната повърхност, но вместо това апаратът попада в околослънчева орбита.

Албер Камю

“The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.”



— Albert Camus pic.twitter.com/CAcezajaNy — Philosophy Quotes (@philosophors) December 21, 2024

На 4 януари 1960 г. умира френският писател, драматург, журналист и философ Албер Камю. Става известен като един от ярките представители на екзистенциалисткото течение във Франция. Камю загива в автомобилна катастрофа.

Участва активно в политическите събития на своето време не само с писателските си умения, но и ангажирайки се с непосредствени действия. За своето творчество получава Нобеловата награда за литература през 1957 г.

Още събития на 4 януари:

1785 г. – роден е Якоб Грим, единият от братя Грим – автори на „Приказките на Братя Грим“.

1961 г. – умира нобеловият лауреат Ервин Шрьодингер, австрийски физик теоретик, един от създателите на квантовата механика.

