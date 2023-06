27-годишен мъж похарчи 80 000 долара, за да се превърне в "космически елф"

Л юбителят на фентъзито Луис Падрон е похарчил цели 80 000 долара за козметични операции и процедури през годините, за да изглежда като "космически елф", а още дори няма 30 години.

"Това е моето собствено виждане за красота, така че съм щастлив да изглеждам така. Знам, че за някои хора може да звучи налудничаво, но аз съм модел на пластична хирургия, това е, което правим. Не е по-различно от хората, които покриват цялото си тяло с татуировки или си правят пиърсинг навсякъде", обяснява 27-годишният аржентинец.

"Да си модел на пластична хирургия означава, че лекарите и болниците ти предлагат операции в замяна на реклама. Обикновено избирам тези, които имат най-добри отзиви, и само процедури, от които наистина се нуждая. Трябва да внимавам с това, защото в противен случай един ден мога да изпадна в кома".



Процедурите, от които Луис се "нуждае", включват две ринопластики, липосукция на челюсти, пет промени на цвета на очите, уши на елф, ботокс, антиейдж лифтинг за вечна младост, вампирски импланти за коса и много, много други. Той дори е променил формата на очите си.

Луис, който разказва, че в гимназията винаги е бил определян като "изверг", казва също, че винаги е намирал утеха в света на фантазиите. С помощта на операциите си Луис най-накрая е в състояние да приеме "неземния" си вид, от който винаги е бил обсебен.

