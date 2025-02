2 февруари: Франк Синатра дебютира на сцената

Н а 2ри февруари 1940г. Франк Синатра прави своя дебют на сцената.

Франсис Албърт Синатра, известен с прякорите си Гласът или Старите сини очи, е роден на 12 декември 1915г. в Хоубоукън, в семейство на италиански имигранти. при раждането му е използван форцепс, от което получава трайни белези по лявата буза, врата и ухото, а тъпанчето му е увредено за цял живот.В детството си претърпява операция на мастоидния израстък, която оставя значителни белези по врата му, а в юношеска възраст страда от циститно акне, които допълнително увреждата кожата по лицето и врата му.

И въпреки това, Синатра се превръща в легенда на музиката и се жени за някои от най-красивите жени в света.

Синатра решава че ще стане певец след като гледа изпълнение на Бинг Кросби. Той е бил част от музикалния клуб в гимназията си и започна да пее в местните нощни клубове. Радиоизлъчването му привлича вниманието на Хари Джеймс, лидер на една от водещите групи, с когото Синатра прави първите си записи, включително "All or Nothing at All". През 1940 г. Томи Дорси кани Синатра да се присъедини към неговия оркестър. След две години успех на върха на класациите с Дорси, Синатра решава да започне самостоятелна кариера.

Между 1943г. и 1946г. кариера на Синатра се развива с гловоломна скорост.

"Това бяха годините на войната и имаше голяма самота", обяснява Синатра за славата си, който не е бил годен за военна служба поради пробито тъпанче. „Бях момчето на всеки ъгъл, което беше заминало, призовано във войната. Това беше всичко."

Единадесет пъти е лауреат на наградата Грами. Освен музикалния триумф, Синатра е и успешен киноактьор. На 26-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“ Синатра печели статуетката в категорията за най-добра мъжка поддържаща роля за изпълнението си в класиката „Оттук до вечността“ (1953) на режисьора Фред Зинеман.Носител е и на наградата Златен глобус.

Известен е и като филантроп, както и с добрите си дела към емблематичната актриса Джуги Гарланд. Бил е женен няколко пъти - за Нанси Барбато, от която има три деца, за холивудската легенда Ава Гарднър, за Мия Фароу, както и за Барбара Маркс, с която остава до края на живота си.

След кратко пенсиониране в началото на 1970-те, Синатра се завръща на музикалната сцена с албума Ol' Blue Eyes Is Back (1973) и също така става по-политически активен. Той посещава Белия дом за първи път през 1944 г., докато води кампания в подкрепа на Франклин Д. Рузвелт за четвърти мандат.

През 1960 г. Синатра активно работи за предизборната кампания на Джон Ф. Кенеди. Въпреки това, отношенията между двамата се влошават, след като президентът отменя планираното си посещение в дома на Синатра поради връзките му с мафиотския бос от Чикаго, Сам Джанкана. До 1970-те години Синатра оттегля дългогодишната си лоялност към Демократическата партия и преминава към Републиканците, като първо подкрепя Ричард Никсън, а по-късно и близкия си приятел Роналд Рейгън. През 1985 г. Рейгън му връчва Президентския медал на свободата, най-високото гражданско отличие в САЩ.

През целия си живот Синатра отрича да има връзки с мафията, но след неговата смърт се намират доказателства в документи на ФБР, които показват противното.

Още събития от 2 февруари:

1568 г. – Открити са Соломоновите острови.

1863 г. – Американският писател Самюъл Клемънс започва да публикува с псевдонима си Марк Твен.

1932 г. – Обществото на народите свиква Женевска конференция по разоръжаване с участие на 63 държави.

1945 г. – В нощта на 1 срещу 2 февруари са изпълнени смъртните присъди на т.нар. Народен съд, като са разстреляни Богдан Филов и княз Кирил Преславски.

1946 г. – Унгария е обявена за република.

