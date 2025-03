16 март: Най-зловещата авиокатастрофа в България

Н а 16 март 1978 г. става най-зловещата авиокатастрофа в България. Пътническия самолет „Туполев Ту-134“ на авиокомпания „Балкан“ се разбива край с. Габаре, община Бяла Слатина, област Враца. Загиват 73 души. Това е най-голямата авиокатастрофа в България и 8-а в историята на „Ту-134“.

Самолетът изпълнява полет по редовната пътническа авиолиния по маршрут София – Варшава

като на борда му се намират 7 членове на екипажа и 66 пътници. Излита от летище София и започва да набира височина.

След 10 минути обаче, преминавайки височина 4900 метра, неочаквано обръща на 135 градуса и преминава в остро снижение, след което се врязва в скала край село Габаре, община Бяла Слатина, област Враца, на 130 километра от София, и напълно се разрушава. Всички на борда загиват.

#OTD in 1978: a Balkan Bulgarian Tu-134 [Reg.LZ-TUR] crashes in Gabare (Bulgaria) killing all 73 aboard. After take-off, the jet began an abnormal descent after reaching an altitude of 4900 m and struck the ground. The reason for the maneuver was officially never established. pic.twitter.com/P5DzDnvTbk — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) March 15, 2020

Причината за катастрофата не е установена.

Съществува версия, че на авиолайнера по някакъв начин са оказали въздействие самолети на ВВС на България – с попътна струя, сблъсък във въздуха и пр.

Няма оцелели от намиралите се на борда 73 души: 66 пътници (39 поляци, 27 българи) и 7 членове на екипажа. Сред загиналите пътници е и Жулиета Шишманова – българска състезателка по гимнастика (спортна и художествена) и треньорка по художествена гимнастика. Нейни възпитанички са Мария Гигова и Нешка Робева.

Убийството на крал Густав III

Убийството на краля на Швеция е извършено на бал с маски в Кралската опера в Стокхолм в полунощ на 16 март 1792 г. Густав III е пристигнал по-рано тази вечер, за да се наслади на вечеря в компанията на приятели. По време на вечерята той получава анонимно писмо, което описва заплаха за живота му (написано от полковника от лейбгвардията Карл Понтус Лилихорн), но тъй като кралят е получавал множество заплашителни писма в миналото, той избира да го игнорира.

The assassination of the Swedish King Gustav III at a masquerade has to be one of the most dramatic happenings of the past 300 years. Can't believe his death isn't well-known in the English-speaking world pic.twitter.com/JSeSJZLLs9 — Liam (@LegoRacers2) January 26, 2024

Убиецът Анкарстрьом вади пистолет от левия си вътрешен джоб и стреля по краля, Тъй като кралят се обръща назад, изстрелът влиза под ъгъл от третия лумбален прешлен към хълбока. Кралят бе отнесен обратно в покоите си, а изходите на Операта са запечатани. Анкарстрьом е арестуван на следващата сутрин и веднага признава за убийството, въпреки че отрича заговор, докато не е информиран, че останалите замесени също са арестувани и са си признали напълно.

Кралят не е убит, той е ранен и продължава да функционира като държавен глава. Превратът е провал в краткосрочен план. Раната обаче се инфектира и на 29 март 1792 г. кралят най-накрая умира.

Отвличането на италианския премиер

На 16 март 1978 г. премиерът на Италия Алдо Моро е отвлечен, а 5-ата му телохранители са убити (това става на улица „Виа Фани“ в Рим) от крайнолявата терористична организация „Червените бригади“, водена от Марио Морети. Моро е на път за заседание на Камарата на депутатите за вот на доверие за ново правителство, водено от Джулио Андреоти, което за пръв път в историята се очаква да получи подкрепата на Комунистическата партия.

„Червените бригади“ предлагат да разменят живота на Моро срещу свободата на терористи в затвора.

Когато Моро е отвлечен, правителството незабавно заема твърдата позиция: „Държавата не трябва да се огъва“ пред исканията на терористите.

Докато е в плен, Моро изпраща писма на Християндемократическата партия и на папа Павел VI. Тези писма са пазени в тайна в продължение на повече от десетилетие и са публикувани едва в началото на 1990-те години. В тях Моро заявява, че основната цел на държавата трябва да е спасяването на живота и че правителството трябва да се подчини на исканията на похитителите.

1978 Il corpo di Aldo Moro viene ritrovato senza vita in una Reanult rossa in via Caetani a Roma. #AccaddeOggi #9 maggio pic.twitter.com/Wor21WZ8ZM — La Grande Storia (@LagrandeStoria) May 9, 2017

Повечето от християндемократическите лидери твърдят, че писмата не изразяват истинските желания на Моро, тъй като са писани по принуда и затова отказват всякакви преговори. Това рязко контрастира с исканията на семейството на Моро.

В обръщението си към терористите папа Павел VІ иска от тях да освободят Моро без условия.

На 9 май 1978 г. простреляното тяло на Моро е намерено в изоставена кола в Рим.

Още събития на 16 март: