След загубата на евроизборите белгийският премиер със заявка за оставка

Б елгийският премиер Александер Де Кроо заяви, че възнамерява да подаде оставка, след като неговата дясноцентристка партия Open VLD отбеляза рязък спад на гласовете си на европейските избори.

"За нас това беше една особено трудна вечер, ние загубихме. От утре ще бъда министър-председател в оставка", каза той пред своите поддръжници на митинг, цитиран от "Политико".

Macron calls snap French election and Belgian prime minister resigns after disastrous EU election results



French President Emmanuel Macron has called a snap election and Belgian Prime Minister Alexander De...



Read more 👉 https://t.co/H3kJQgnf5Y