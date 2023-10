Фрагменти 119: Путин и снежинките

И хуморът, уви си отива

Welcome to Gemeration Snowflake.

***

За всички, които са на възраст над 35 и четат: лоши новини. Има група млади хора, които искат да ви накарат да мислите като тях. Те съвсем сериозно вярват, че могат. Т.е. „предупрежденията“ за задействане на системата, безопасните пространства и забрани в университетските кампуси в англосаксонския свят (предимно), нямат особено значение тук. И те го правят без почти никакво чувство за хумор.

***

Защото хуморът залязва и отстъпва цялата си уж безкрайна територия на „wokes” (които, ако позволите тая шега, не се различават особено от „ewoks“, онези агресивни мечета от „Епизод VI: Завръщането на джедаите“).

***

Ми да, горе-долу е същото. Ewoks не понасяха хората на „добрите“, дори и да са нечовешки пилоти, и ги окачваха на дърво за крака с цел да ги убиват бавно (или поне това беше идеята на режисьора Ричард Маркан).

***

„Уоуки“-тата обаче го правят далеч по-организирано. Те не бесят буквално, а само в соцмрежите. Веднъж обесен (за крак или не), дори няма значение дали американско съдилище те намира за невинен – вече винаги си обесен. И си чао, като Кевин Спейси например.

***

Дали е отвратително? Да, но кво от тва. Дали е нечестно? Разбира се. Дали самият западен свят вярва на своите съдилища? Съмнявам се. Дали е възможно да си се възползвал от положението и да си канил/принуждавал/свеждал хора към секс? Да.

***

Дали е възможно да бъдеш реабилитиран? Не. Дали цял живот ще бъдеш стигматизиран, дори само прислужницата ти допълнително да се оплаче, че си я „задявал“? Да. Дали е вярно? Не знаем, но, както казва Фаулз в своя „Аристос“, всички истини вече са въпрос на интерпретация. Между другото, това си го знаем още от Парменид – но не успяхме да предвидим тежката квазилиберална стигматизация.

***

Пак да питам: дали е възможно всички видове истини вече да са въпрос на интерпретация? Да, уви.

***

А тук се удрям по тиквата, както и най-различни колеги-мислители като самия жив Хабермас: къде и кога, по дяволите, изпуснахме тоя нечовешки, полу-неофашистки наратив, който позира като либерален и е отведен до самата си крайност?

***

Този наратив не само се бори за вашето внимание - той харесва културното присвояване, езиковото насилие (каквото и да е то, защото генерира жалби за противното, особено в нашата Комисия по журналистическа етика, и особено от малцинствени организации) и ако кажете нещо "проблематично", ще креснат и вероятно ще ви накарат да отмените себе си. Те са „снежинки“-те, Generation Snowflake.

***

Още по-лошо: те смятат, че светът, поне западният, вече им принадлежи – или поне властващия дискурс. И друг път сме виждали нещо подобно – от хипитата назад до прерафаелитите. А пък Gen Z смятаха, че чрез Тик-Ток светът може да бъде превзет. И след това им се наложи да поработят, отново за аналоговите или не олигарси.

***

Това е лошата новина. Добрата новина е: почти никой от „поколението-снежинка“ не е истински. Той/тя е войник на ултралиберализма, който прекрачва в тоталитарното.

***

А ние за тоталитарното знаем, имаме имунитет.

***

Имаме ли???

***

Двете най-важни неща, които трябва да знаете за „снежинките“ в популярната култура, са, че те а) лесно се обиждат, б) млади са, в) използват държавната принуда безогледно и г) са метаморални. Да не се объркате: това не са наште тук градски деснотии и любовта към десния либерализъм на Джоузеф Прийстли, Томас Пейн или Кондорсе (за Бенжамен Констан и Токвил даже не ми се почва). Това е съвсем ново и опасно нещо.

***

Защо „опасно“ ли? Щот не почива епистемологично на нищичко, т.е. отрича досегашното познание. Разбира се, за царуващия у нас селски консерватизъм бронебойни патрони няма открити, няма открити, но в софийска среда имаме чисто нова Тик-Ток „философия“ на поколението „Алфа“, от която тези донякъде сръчни ментори се възползват.

***

„Ултра“ на латински е като „мета“ на гръцки – означава „отвъд“. И тук ще ви кажа моя философска сентенция, която се родее с учителя Платон – всяко нещо, my friends and neighbours, което отива отвъд самото себе си, вече не е самото нещо. Помислете, тва е суперумно.

***

Сега и да ви разсмея, за да ме разберете: днес може ли изобщо да излезе “Fat Bottomed Girls” на „Куийн“, както през 1978? Тогава: велика ирония, велико намигане от страна на хомосексуалиста Фреди (свързано с една отчаяна кампания на британското правителство на Джеймс Калахън за дебелите, т.е. че много се яде, в условията на мерки да ограничаване на разходите на семействата etc.). И Фреди, този велик фрийк и певец, с помощта на Брайън Мей, създават тази велика рокендрол-песен.

***

Представяте ли си обаче страховитата X-разправия в западния свят, съдебните процеси срещу Фреди (ако беше жив) и групата, всички woke-организации като един вид културологична „Хизбула“ срещу тая fat-shaming несправедливост???

***

Смейте се, но аз настоявам, че има велики интелектуални опори, дори в този идиотски нов свят. Това, което прави Парменид (че и неговия ученик Емпедокъл) значим в историята на мисловността, е, че той пръв изнамира една форма на метафизическа аргументация, която откриваме при всички следващи метафизици, чак до Декарт и Хегел. По-просто казано, това е първият мой „съученик“, който казва, че спомените, т.е. паметта за миналото, са основа за мислене. И че е добре да се смиряваме, 6 века преди Исус.

***

Между другото, когато следвате аристотеловата линейна логика; тъкмо Парменид преди Стагирита изобрети модалната. Тя, най-общо, означава, че преди да решиш, че нещо е логично, трябва да събереш и всякакви странични мнения, и да се опиташ да разсъждаваш от всички гледни точки. В този смисъл, Парменид е нещо като Зукърбърг на древния свят, само че – ако позволите продължението на метафората – Перикъл не се светна за него. Но за него повече другата седмица.

***

Това, което последващите философи чак до модерните времена приемат от нашия Парменид, не е невъзможността за каквато и да било промяна (той не вярва в промяната, тук вие си сложете шегата). Той – все пак – в късния 6-ти век и „новия“ 5-ти – той е, по Ръсел, неунищожимостта на субстанцията.

***

Като, напомням, тогава за субстанция е приеман неизменният субект на вариращи предикати.

***

Тази парменидова „субстанция“ („усия“, на древногръцки), тя не само помага на наште момчета Аристотел и Платон по-късно, но и става едно от фундаменталните понятия на философията. Веднага след това и нашият „пророчец“ Емпедокъл бърза да се качи на същия кон.

***

Но да не обяснявам за Парменид, че ще ми отнеме три дена.

***

Говорехме за Generation Snowflake. Те са нацупени бакалаври от Съсекс и SOAS, новите „червени ескадрони“ на Смирненски, които живеят, за да събарят статуите на добрите момчета от 18-ти век насам и да ги заменят с бруталистично менструално изкуство или други подобни глупости. Те са духовните потомци на лудите левичари, на Грийнъм Комън, на лудитите и на мекушавите учители – и всеки момент ги чакаме да забранят и факта, че в шаха белите почват първи.

***

Няма да се учудя, ако съборят и статуята на Хюм в Единбург, която местните от три века насам пипат по палеца (вече зеленясал от пипане). Защо? For best of luck? Или щот е бял шотландец, великолепен мислител, но и вероятно „отвратителен насилник“ над индийската му прислужница? И щот не е цветнокож? Да ми кажете един цветнокож философ?

***

Метастазите на тази нова "snowflake"-култура - от синоним на крехкост до възрастов знак за предпазливост - се разпростряха около 2015 в Обединеното кралство и предизвикаха журналистическа феерия. Тези "снежинки" не могат да гледат "Приятели" по HBO, защото в него има шеги за дебелата Моника, а тва е недопустим “fat-shaming”, изродите те.

***

Хуморът е чао.

***

И ако хуморът е чао - плюс свободата да се изразяваш, без да гледаш дали и кого ще обидиш - ние всички сме чао, завинаги.

***

Аз ще продължавам да се ебавам, с извинение за грубата дума, с всички – без оглед на раса, вероизповедание и т.н. Докато сърцето ми кърви за Израел.

***

Впрочем, ето и най-тъжния руски еврейски виц.

***

— Изя, я гарантирую вам, шо через пять лет мы будем жить лучше, чем в Европе!

— А шо у них случится?

***

И така (вздохнул). Путин се радва на огромна част от глупавото население в европейските държави, което дори не владее руски език, но е индоктринирано с „рускостта“. Цялата му концепция от 2000-та насам е много проста – глупаците преобладават, ще се обърна към тях, и ще видите вие.

***

И видяхме.

***

П.П. Вчера в една аптека случайно се наложи да превеждам на един млад украинец, чиято съпруга е бременна, щот абсолютно не можеха да се разберат с нашта аптекар(ь)ка. Руски, разбира се. Да, те всички говорят и разбират руски – и от това путиновата свинщина някак става още по-непоносима. Не го питах за Малорусия, не го питах нищо, негласно му пожелах “good luck”. Whatever.

