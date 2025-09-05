Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

И скаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира изразеното днес мнение от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че трябва да има единен кандидат за президент, център дясно.

Вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да вземем да свършим някаква истинска работа, каза Асен Василев и посочи предложенията на "Продължаваме промяната" за обезщетението за майчинство през втората година на детето, когато майката се върне на работа, и за младите лекари. "Отсега да тръгнем да говорим за постове - ние много ясно сме заявили, че ние искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ", заяви той.

На въпрос за призива на Бойко Борисов за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев изрази радост, че и Бойко Борисов накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев, и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста. Ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там, допълни Василев.

Ако наистина не могат да намерят преписката, ние ще влезем, имаме депутатски карти, ще отидем до деловодството, до инспекторите, които работят, и ще им помогнем да намерят тази преписка, за да може тя незабавно да стигне до съда и той да се произнесе, каза още Василев относно настояването за незабавно освобождаване на Коцев.

По повод посегателството срещу директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров, Асен Василев коментира, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. По думите му това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите. А, от друга страна, проказва, че когато мутренското е на почит и не се взимат мерки да има ред в държавата, осмокласниците почват да пребиват шефове на полицията, каза той.

Преди това Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" съобщи, че вчера са внесли нов законопроект, с който когато младите майки се връщат на работа през втората година на детето, да си получават пълното обезщетение, а не 50% от него, както е в момента. Предлагаме го сега, за да може управляващото мнозинство да го планира в бюджета за догодина, обясни той. Сабрутев добави, че дори 25% от майките да се върнат на работа, приходите ще са 26 млн., а разходът ще е 2 млн. лева. По думите му целта на предложението е младите семейства да могат да си позволят детегледачка или частна детска градина.