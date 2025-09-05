България

Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ

Искаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ, каза Асен Василев

5 септември 2025, 11:23
Асен Василев: Кандидатът ни за президент ще е срещу ГЕРБ, не общ
Източник: БТА

И скаме да излъчим обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира изразеното днес мнение от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че трябва да има единен кандидат за президент, център дясно. 

Вместо да се гласят някакви хора за постове догодина, по-добре да вземем да свършим някаква истинска работа, каза Асен Василев и посочи предложенията на "Продължаваме промяната" за обезщетението за майчинство през втората година на детето, когато майката се върне на работа, и за младите лекари. "Отсега да тръгнем да говорим за постове - ние много ясно сме заявили, че ние искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ", заяви той.

На въпрос за призива на Бойко Борисов за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев изрази радост, че и Бойко Борисов накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев, и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста. Ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там, допълни Василев.

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Ако наистина не могат да намерят преписката, ние ще влезем, имаме депутатски карти, ще отидем до деловодството, до инспекторите, които работят, и ще им помогнем да намерят тази преписка, за да може тя незабавно да стигне до съда и той да се произнесе, каза още Василев относно настояването за незабавно освобождаване на Коцев.  

По повод посегателството срещу директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров, Асен Василев коментира, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. По думите му това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. Това показва неспособност на полицията да защити даже себе си, камо ли да може да защити гражданите. А, от друга страна, проказва, че когато мутренското е на почит и не се взимат мерки да има ред в държавата, осмокласниците почват да пребиват шефове на полицията, каза той. 

Преди това Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" съобщи, че вчера са внесли нов законопроект, с който когато младите майки се връщат на работа през втората година на детето, да си получават пълното обезщетение, а не 50% от него, както е в момента. Предлагаме го сега, за да може управляващото мнозинство да го планира в бюджета за догодина, обясни той. Сабрутев добави, че дори 25% от майките да се върнат на работа, приходите ще са 26 млн., а разходът ще е 2 млн. лева. По думите му целта на предложението е младите семейства да могат да си позволят детегледачка или частна детска градина.  

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Асен Василев Продължаваме промяната ГЕРБ Бойко Борисов Президентски избори Майчинство Благомир Коцев Полиция Правораздавателна система
Преди 16 часа
Преди 13 часа
Преди 13 часа
Преди 14 часа

Свят Преди 33 минути

Силите за противовъздушна отбрана са свалили осем дрона в областта

България Преди 41 минути

Пробите на шофьора на автомобила за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

България Преди 1 час

Медикаментите са предназначени за домашно лечение на остри инфекции

Свят Преди 1 час

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

Свят Преди 1 час

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия

Свят Преди 1 час

Легендарната певица Анджи Стоун почина във верижна катастрофа с камион

България Преди 1 час

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

България Преди 1 час

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Любопитно Преди 2 часа

Съществуването на проекта беше неизвестно дори за най-близките му сътрудници

Свят Преди 2 часа

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

България Преди 2 часа

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

Свят Преди 2 часа

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

Свят Преди 2 часа

Убитата жена е сестра на заподозрения, а нападателят преди това е бил „известен на полицията“

Любопитно Преди 2 часа

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

Свят Преди 2 часа

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата

България Преди 3 часа

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

