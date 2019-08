П осланикът на Съединените щати в Русия подаде оставка, пише Ен Би Си.

Джон Хънтсман уведомил президента Доналд Тръмп, че напуска. В писмото си посочва, че след 2 години в Русия иска "да се върне у дома и да възобнови връзката с увеличаващото се семейство."

Американските медии спекулират, че Хънтсман иска да се кандидатира за губернатор на родния си щат Юта.

Докато той беше посланик, двустранните отношения между САЩ и Русия бяха лоши.

Москва изгони от 60 американски дипломати в отговор на изгонването на техни представители от редица държави на Запад по време на скандала с отравянето на Сергей Скрипал. Беше затворено и американското консулство в Санкт Петербург.

Още преди да замине за Москва Джон Хънтсман беше известен с твърдите си позиции срещу Русия. Той беше сред тези, които твърдят, че Русия трябва да бъде наказана за намесата в американските президентски избори през 2016-та, които качиха Тръмп на власт.

"I think it's a good start. A very, very good start for everybody," said Pres Trump of his one-on-one with Pres Putin. US delegation includes @SecPompeo, WH Chief of Staff John Kelly, US Amb to Russia Jon Huntsman, NSC Dir of Russian Affairs Fiona Hill, interpretor Marina Gross. pic.twitter.com/oFqhEaxIjM