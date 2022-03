Очаква се диверсификация на газа в България

С троителството на газопровода между България и Гърция ще свърши в края на месец юни, съобщи пред журналисти премиерът Кирил Петков, който заедно с министъра на енергетиката провери днес по обед изграждането на интерконектора България - Гърция край старозагорското село Малко Кадиево.

Кирил Петков изтъкна, че има много добра комуникация с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис.

Петков написа в своя Twitter профил: "Нещо, което не е направено за 12 години, е на път да бъде завършено за 3 месеца. През последните 3 месеца е свършена повече работа, отколкото цялата година преди това".

Something that was not done in 12 years, is on track to be completed in 3 months. In the last 3 months more work has been done, than the whole year prior. pic.twitter.com/zjgZ0zNc5W