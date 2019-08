К ибератаката срещу българската Национална агенция за приходите бе оповестена публично, точно когато България финализираше покупката на осем нови изтребителя Ф-16 като част от подкрепен от САЩ план за смяна на българските изтребители от съветската ера и въвеждане на стандартите на НАТО в българските военновъздушни сили, пише американският вестник "Ню Йорк таймс".

Информация за атаката изтече в медиите от руски имейл адрес. След като се разбра за нея, българският министър на вътрешните работи Младен Маринов повдигна въпроса за руска намеса.

Няколко американски служители, които отблизо следят действията на Русия, твърдят, че атаката носи почерка на руското военно разузнаване ГРУ и че целта е кампания за финансов и политически натиск върху ключови фигури в българското правителство. Но американските шпионски служби все още не са установили окончателно кой стои зад нападението, отбелязва "Ню Йорк таймс".

A hack that uncovered the personal data of nearly every working adult in Bulgaria has raised suspicions over possible Russian involvement https://t.co/AvHVyW8CJz